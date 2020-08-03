Усадьбы под Рязанью и Липецком объединят и создадут федеральный музей — СМИ
Инициативу одобрил президент РГО Сергей Шойгу.
Территории усадеб «Гремячка» в Рязанской области и «Рязанка» в Липецкой области объединят для создания федерального музея-заповедника «Родина Петра Семенова-Тян-Шанского»,
Проект выиграл грант Русского географического общества. Инициативу одобрил президент РГО Сергей Шойгу.
Известно, что сотрудники музеев обсуждают детали объединения. Совместные проекты запланированы на два ближайших года.