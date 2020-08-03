Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Адвокаты футболистов намерены обжаловать повторное решение суда.
В понедельник, 3 августа, Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом передает
После рассмотрения жалобы на приговор суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство» и снизил срок наказания по статье «Побои» до года исправительных работ.
Приговор Кокорину Мосгорсуд признал законным, срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы оставили без изменений. «Он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия», — огласил судья.
Адвокаты футболистов намерены обжаловать повторное решение суда.