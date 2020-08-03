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Со вторника на девяти рязанских улицах отключат горячую воду
Воды не будет из-за плановых профилактических работ.

С 4 по 17 августа в Рязани из-за плановых профилактических работ отключат воду на девяти улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Адреса:

  • улица Качевская, дома №№34 корпус 1, 15/1, 15/2, 18а, 34 корпус 3, 34 корп. 5, 36, 36 корпус 1;
  • улица Поселковая, дома №№7а, 6а;
  • улица 1-я Прудная, дома №№18а (детский сад №105), 21, 24;
  • улица Дружная, дома №№13б (д/сад №122), 13а, 16 корпус 1;
  • улица Предзаводская, дома №№13 (д/сад №152), 15 (школа №49), 3/12, 8, 9;
  • улица Связи, дом №17а (школа №38);
  • улица Новоселковская, дом №13;
  • Окружное шоссе, дом №1 (ООО Зельгрос Иммобилен);
  • улица Соколовская, дома №№2а, 2б, 6 корпус 1.