Рязанский производитель алкоголя обманул налоговую на 50 миллионов

Руководитель организации внес ложные сведения в налоговые декларации.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора организации, который не платил налоги. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, руководитель организации, которая производила и продавала алкоголь, с 2015 по 2016 годы внес ложные сведения в декларации, обманув налоговую и не заплатив акциз на сумму более 51 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Расследование продолжается.