Рязанку накажут за незаконную торговлю
Соседи заявили в полицию о «многочисленных клиентах» 66-летней женщины.
Жительницу улицы Керамзавода накажут за незаконную торговлю. Об этом сообщила
Соседи заявили в полицию о «многочисленных клиентах» 66-летней женщины, которым она продавала алкоголь. Нарушительницу привлекли к ответственности по статье 14.17.1 КоАП.
Однако позже правоохранители выяснили, что рязанка не прекратила торговлю. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК. Женщине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.