Рязанцам рассказали о первых почтовых ящиках

В Рязани первый почтовый ящик появился в начале 80-х годов ХIХ века.

Несмотря на развитие информационных технологий и интернет-коммуникаций, почтовый ящик и в настоящее время остается важным средством связи. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».

«Люди с удовольствием опускают письма, поздравительные открытки в ящики по всей стране, — сообщили в компании. — На территории Рязанской области установлено 1255 почтовых ящиков для приема письменной корреспонденции, выемка которой регулярно осуществляется почтовыми работниками. Далее эта корреспонденция направляется на участки сортировки для дальнейшей доставки адресатам».

В пресс-службе пояснили, что прообразом привычного нам почтового ящика послужили флорентийские «тамбури» — общедоступные ящики, которые устанавливались у стен церквей и соборов, первый почтовый ящик был установлен еще в XVII веке во Франции.

Почтовый ящик более скромных размеров появился в Австрии в XVI веке, висел он не на стене, а на ремне, перекинутом через плечо почтальона. В XVIII веке капитаны судов, ходивших из Англии в Америку, использовали в качестве почтовых ящиков холщовые мешки, которые вывешивались в холлах гостиниц и в кофейнях для сбора писем. И только в 1785 году в Вене был установлен обычный почтовый ящик, украшенный изображением письма и почтового рожка.

В Англии первый почтовый ящик из литого чугуна установили в 1866 году. Также в Лондоне были созданы экспресс-почтовые ящики. Отправитель опускал в такой ящик письмо и монету для оплаты услуг и нажимал на специальный рычаг, с помощью которого в ближайшее почтовое отделение подавался сигнал о поступлении письма. Получив сигнал, из почтового отделения отправляли курьера забрать письмо.

Первый почтовый ящик в России появился в Санкт-Петербурге в 1848 году. А в начале XIX века в обиход вошли железные почтовые ящики, которые накрепко прикреплялись к стенам домов.

В 1928 году на московских трамваях было установлено 200 почтовых ящиков, куда москвичи могли опускать письма. Во время остановки трамвая недалеко от главпочтамта почтовики забирали письма из ящиков, установленных на трамвае.

В Рязани первый почтовый ящик появился в начале 80-х годов ХIХ века возле почтовой конторы на улице Почтовой. Сделан он был из дюймовых досок и обшит снаружи листовым железом.

«Новшество было предметом особой гордости почтовых чиновников и приманкой для злоумышленников. После очередного воровства ящика его конструкцию решено было утяжелить. Ящик отлили из чугуна на пожертвования рязанских купцов и дворян. Весил он около 40 килограммов. Позже в обиход вошли железные ящики, которые накрепко привинчивали к стенам домов. К 1884 году в Рязани было уже восемь почтовых ящиков», — рассказали в «Почте России».