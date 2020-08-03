Доктор Рошаль оценил эффективность борьбы с COVID-19 в России
По его словам, пандемия стала проверкой здравоохранения на прочность.
Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал распространение коронавируса в мире репетицией биологической войны,
По его словам, пандемия стала проверкой здравоохранения на прочность.
«Это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал врач.
Рошаль отметил, что России удалось избежать тяжелых последствий из-за невысокой плотности населения. По его словам, низкая смертность обусловлена тем, что в России своевременно были введены ограничительные меры: закрытие границ, ограничение передвижения, внутренний контроль в стране.