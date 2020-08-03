Полиция отчиталась о рейдах, прошедших в Рязани в выходные
Нарушителей привлекли к административной ответственности.
С 31 июля по 2 августа в Рязанской области сотрудники ГИБДД выявили больше 180 нарушений тонировки стекол автомобилей. Об этом сообщила
Если водитель отказывался убрать тонировку на месте, то полицейские выдавали требование о прекращении административного правонарушения.
«Согласно выданному требованию водитель должен либо устранить „тонировку“, либо отказаться от использования автомобиля», — отметили в сообщении.
Если водитель не выполнял требование полиции, то его привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, вплоть до административного ареста.