Подросток из Захаровского района купил машину и попался на ней полицейским

Оказалось, что подозреваемый купил машину у несовершеннолетнего знакомого на деньги, вырученные от сдачи металлолома.

В Захаровском районе задержали 15-летнего подростка. Он ездил на машине без «прав», со ссылкой на комиссию по делам несовершеннолетних пишет издательство « Пресса ».

Когда полицейский попросил водителя остановиться, тот попытался убежать, бросив авто. Подростка задержали у его дома.

Оказалось, что подозреваемый купил машину у несовершеннолетнего знакомого на деньги, вырученные от сдачи металлолома. Номер на автомобиль он прикрепил подложный.

Подростка оштрафовали на восемь тысяч рублей, его матери объявили предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.