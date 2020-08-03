Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Кораблинском районе

ИД «
ДТП произошло в пятницу, 31 июля около 20:00. 60-летний житель села Пехлец Кораблинского района, двигаясь на «АБ 434330» в сторону Ряжска на 89-м километре дороги Рязань — Ряжск (недалеко от Поселка Газопровода) повернул налево на примыкающую дорогу и выехал на «встречку». После этого его мини-грузовик столкнулся с Lada Priora, которой управлял 26-летний рязанец.
По словам очевидцев, водителя грузовика выбросило из окна наружу на проезжую часть в 10 метрах от столкновения. Двигатель Lada Priora вошел в салон рязанца, тот чуть не погиб. У мужчины диагностировали тотальный пневмоторакс, ушиб и гемартроз правого коленного сустава, ушиб грудной клетки.
Водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм.