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Оперштаб назвал возраст зараженных коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.

По данным на 11:00 понедельника, 3 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6 382 случая коронавируса. Еще 29 теста условно подтверждены, сообщил региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2 563 человека.

По возрасту с подтвержденным диагнозом:

  • от 18 до 45 лет — 2 021;
  • от 46 до 64 лет — 2 563;
  • от 65 до 80 лет — 1 009;
  • старше 80 лет — 238;
  • дети — 551 человек (17 до года; 42 по году; 27 по 2 года; 30 по 3 года; 31 по 4 года; 25 по 5 лет; 33 по 6 лет; 30 по 7 лет; 35 по 8 лет; 27 по 9 лет; 26 по 10 лет; 39 по 11 лет; 35 по 12 лет; 25 по 13 лет; 28 по 14 лет; 37 по 15 лет; 33 по 16 лет; 30 по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом:

  • от 18 до 45 лет — 8;
  • от 46 до 64 лет —11;
  • от 65 до 80 лет — 6;
  • старше 80 лет — 4.