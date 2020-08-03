Любимов посетил новый ФОК в Песочне

Губернатор отметил, что новый ФОК востребован среди жителей Дашково-Песочни.

В понедельник, 3 августа, губернатор Николай Любимов посетил новый ФОК «Капитан» на улице Зубковой. На строительство спорткомплекса выделили 148 млн рублей, объект сдали в конце 2019 года.

Единовременно ФОК вмещает 90 человек. В нем есть 25-метровый бассейн с трибунами, универсальный зал для игровых видов спорта и другие помещения, предназначенные для занятий борьбой и фитнесом. Директор учреждения рассказала, что на его базе работает спортшкола, где ведут подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных Рязанской области и России по плаванию, волейболу, бадминтону и боксу. В комплексе также оказывают платные услуги для населения.

Николай Любимов отметил, что новый ФОК востребован среди жителей Дашково-Песочни.

«Район густонаселенный, спортивных сооружений здесь не хватает. Убежден, что таких объектов должно быть больше, — сказал губернатор. — В этом году будет сдан ФОК в Старожилове, в областной столице планируется открытие ледового катка. Мы обязательно продолжим строительство спортивных комплексов как в Рязани, так и в районах области. В этом направлении будем активно работать с Минспортом России».