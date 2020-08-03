Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 181
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 340
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 610
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 867
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Любимов посетил новый ФОК в Песочне
Губернатор отметил, что новый ФОК востребован среди жителей Дашково-Песочни.

В понедельник, 3 августа, губернатор Николай Любимов посетил новый ФОК «Капитан» на улице Зубковой. На строительство спорткомплекса выделили 148 млн рублей, объект сдали в конце 2019 года.

Единовременно ФОК вмещает 90 человек. В нем есть 25-метровый бассейн с трибунами, универсальный зал для игровых видов спорта и другие помещения, предназначенные для занятий борьбой и фитнесом. Директор учреждения рассказала, что на его базе работает спортшкола, где ведут подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных Рязанской области и России по плаванию, волейболу, бадминтону и боксу. В комплексе также оказывают платные услуги для населения.

Николай Любимов отметил, что новый ФОК востребован среди жителей Дашково-Песочни.

«Район густонаселенный, спортивных сооружений здесь не хватает. Убежден, что таких объектов должно быть больше, — сказал губернатор. — В этом году будет сдан ФОК в Старожилове, в областной столице планируется открытие ледового катка. Мы обязательно продолжим строительство спортивных комплексов как в Рязани, так и в районах области. В этом направлении будем активно работать с Минспортом России».