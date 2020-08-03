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Льготники, доли и работа над ошибками. Сотрудники Росреестра ответят на вопросы рязанцев
Расписание и тематика горячих линий.

В августе сотрудники рязанского управления Росреестра проведут восемь горячих линий, во время которых жители области смогут задать различные вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним.

Расписание и тематика:

  • 5 августа: с 8:00 до 12:00 — «Особенности работы межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам Управления Росреестра по Рязанской области», телефоны:
  • 8 (49136) 21286, 21907, 22997;
  • 5 августа: с 9:00 до 13:00 — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области», телефон: 8 (4912) 246064;
  • 18 августа: с 8:00 до 12:00 — «В каких случаях не уплачивается государственная пошлина и кто освобождается от уплаты государственной пошлины», телефон: 8 (49131) 20783;
  • 18 августа: с 8:00 до 12:00 — «Особенности государственной регистрации права (перехода права) общей долевой собственности на недвижимое имущество», телефон: 8 (49141) 41467;
  • 18 августа: с 9:00 до 12:00 — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, государственный земельный надзор», телефоны: 8 (49135) 33073, 34137;
  • 20 августа: с 8:00 до 12:00 — «Законодательство России по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью», телефон: 8 (49133) 24557;
  • 25 августа: с 10:00 до 12:00 — «Исправление технической ошибки в ЕГРН», телефон: 8 (49147) 22606;
  • 25 августа: с 9:00 до 13:00 — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рязанской области», телефон: 8 (4912) 246064.