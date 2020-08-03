Кандидатов в депутаты Рязанской облдумы проверят на иностранное гражданство

У депутатов нескольких партий нашли нарушения в документах.

В понедельник, 3 августа, на заседании облизкома сообщили о недостатках в представленных документах для регистрации списка кандидатов в депутаты Рязанской областной думы седьмого созыва.

Из списка кандидатов исключили члена политической партии «Партия прямой демократии» и кандидата партии «Яблоко». Сообщается, что у них обнаружили иностранное гражданство. Кандидат от ЛДПР, имея иностранное гражданство, сам написал заявление об исключении из списка кандидатов.

Нарушения в документах нашли у членов КПРФ, «Партии возрождения России», партии «Яблоко», «Партии прямой демократии». Главные ошибки — отсутствия указания к принадлежности партии, также из документов не было ясно, является ли кандидат депутатом на постоянной основе.

В избиркоме отметили, что время исправить недочеты у кандидатов в депутаты облдумы есть.

«Многие партии самостоятельно устранили ошибки, некоторые не успели это сделать. Так как не хватало времени из-за сбора подписей», — сообщили в ведомстве.