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К среде в Центральной России потеплеет до +30 градусов
Осадки не ожидаются.

Синоптики спрогнозировали потепление на 3-6 градусов на территории большинства регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России к 5 августа. Об этом передает ТАСС.

В Рязанской, Калужской, Белгородской области воздух прогреется до +26, +28 градусов. В Воронежской и Тамбовской областях ожидается до +29, +30 градусов.

Также к среде +26, +27 градусов установится в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

Осадки не ожидаются.