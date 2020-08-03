К аппаратам ИВЛ подключены пять рязанцев с коронавирусом — оперштаб
121 пациент в состоянии средней степени тяжести.
По данным на понедельник, 3 августа, 35 рязанцев с коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил региональный оперштаб.
121 пациент в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 13 человек, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение на дому под наблюдением врачей