Главу шиловского села оштрафовали за превышение полномочий

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Главу одного из сельских поселений Шиловского района Рязанской области оштрафовали за превышение должностных полномочий на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что в марте 2019 года мужчина заключил с индивидуальным предпринимателем договор на работы по расчистке и разработке заросшего леса в районе села Чембар на землях сельскохозяйственного пользования, находящихся в ведении районной администрации.

Чиновник получил в собственность всю вырубленную на данном участке древесину: 1470 берез общим объемом 582,96 кубометра. Стоимость ее составила 567 265 рублей. Древесину вывезезли для переработки на пилораму предпринимателя.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.