Фото: в Рязани прошел летний бал
Бал организовали на площадке под открытым небом.
Ко Дню города в Рязани устроили летний бал. Он прошел в субботу, 1 августа, в ЦПКиО, сообщил портал
Бал организовали на площадке под открытым небом. Его организовали участники движения «Губернский бал» и студии «Русский бал.
Рязанцы исполнили 30 стилей танца, среди которых вальс, вальсы, падергас, танго, менуэт, блюз, рио-рита.
Специально для зрителей участники исполнили часть рио-риты в качестве анонса празднования Дня ВДВ 2 августа на стадионе «Спартак».
Как рассказал Алексей Лавренев, в год 90-летия ВДВ традиционный для праздника офицерский вальс стал самым масштабным за всю его историю: в нем поучаствовали 60 пар, многие в качестве дебютантов.