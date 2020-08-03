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Филиал Рязанского приборного завода выпускает установки для утилизации опасных медицинских отходов во время пандемии
Оборудование зарегистрировано в Росздравнадзоре.

Филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» — Касимовский приборный завод (АО «ГРПЗ» входит в АО «КРЭТ») выпускает и поставляет в медицинские учреждения комплексные установки для утилизации медицинских отходов УМО-21 ПЗ и УМО-75 ПЗ. Оборудование зарегистрировано в Росздравнадзоре, сообщили в компании.

«Проблема утилизации медицинских отходов актуальна всегда, но сегодня, в период пандемии коронавируса, она встает особо остро, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — К медицинским отходам приравниваются любые вещи и предметы, с которыми контактировал пациент с COVID-19. Использованные средства защиты, биологически загрязненные материалы накапливаются и становятся серьезной проблемой для больниц. Применение установок, которые Касимовский приборный завод вывел на рынок в конце прошлого года, обеспечивает полную дезинфекцию опасных отходов, а значит, и помогает обезопасить труд медицинского персонала в условиях борьбы с пандемией. При этом использование этих установок позволяет медучреждениям сэкономить до 40% расходов на систему обращения с медицинскими отходами».

Установки УМО-21 ПЗ, УМО-75-ПЗ обеззараживают медицинские отходы опасного (Б) и чрезвычайно опасного (В) классов, перерабатывают их в безопасные для человека и окружающей среды отходы, которые уничтожаются вместе с твердыми бытовыми отходами класса А. Технология утилизации полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Оборудование, состоящее из установки по обеззараживанию отходов и пресс-деструктора, перерабатывает шприцы, катетеры, пробирки, ампулы, иглы, ланцеты, скальпели, перевязочные материалы, маски, изделия из латекса, резины, дерева, ткани.

Обеззараживание осуществляется посредством автоклавирования с помощью вакуумной термической обработки при температуре 134-136 градусов. Обработанные материалы загружаются в пресс-деструктор, где подвергаются воздействию давления в девять тонн, в результате чего в три раза уменьшаются в размерах для исключения повторного применения, прессуются в брикеты для вывоза на полигоны твердых бытовых отходов.

Оборудование управляется автоматически. Отходы перед началом обработки не требуется сортировать и мыть. Процесс утилизации экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду или землю. Установки соответствуют действующим требованиям к обращению с медицинскими отходами и гарантируют экологическую и эпидемиологическую безопасность населения.