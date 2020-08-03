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«Десантницы» стартовали с победы в чемпионате
Матч для футболисток стал первым после восьмимесячной паузы из-за коронавируса.

«Десантницы» стартовали с победы в чемпионате. В субботу, 1 августа, ЖФК «Рязань-ВДВ» в гостях с минимальным счетом обыграл «Чертаново».

Единственный гол на 88-й минуте забила Ася Туриева, перебросив вратаря москвичек. Матч для футболисток стал первым после восьмимесячной паузы из-за коронавируса.

Новый главный тренер команды команды Георгий Шебаршин назвал игру «сложной».

«Мы ожидали, что так будет. „Чертаново“ показало бойцовский характер. Мы готовились, и план сработал. Я рад, что мы добились победы. Я в команде совсем недавно, с радостью воспринял приглашение возглавить команду. Рад, что так сложилось. Мне нравится работать в женском футболе. Такими предложениями не разбрасываются», — отметил Шебаршин.

Следующий матч «десантницы» проведут в четверг, 6 августа, против «Краснодара» в гостях. Отметим, что состав дебютантов чемпионата состоит из игроков «Кубаночки».

Фото «Рязань-ВДВ»