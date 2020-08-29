Жительница Кузбасса укусила полицейского в автобусе из-за маски
Пассажирка автобуса отказалась надеть маску и стала ругаться с контролером.
Жительница Кузбасса укусила полицейского в автобусе из-за маски. Об этом сообщает
В поселке Зеленогорского Крапивинского района пассажирка автобуса отказалась надеть маску и стала ругаться с контролером. Та вызвала полицию.
55-летняя женщина укусила за руку оперативника, который попытался вывести ее из салона.
На пассажирку завели дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).