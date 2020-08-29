Жительница Кузбасса укусила полицейского в автобусе из-за маски

Пассажирка автобуса отказалась надеть маску и стала ругаться с контролером.

Жительница Кузбасса укусила полицейского в автобусе из-за маски. Об этом сообщает VSE42.ru .

В поселке Зеленогорского Крапивинского района пассажирка автобуса отказалась надеть маску и стала ругаться с контролером. Та вызвала полицию.

55-летняя женщина укусила за руку оперативника, который попытался вывести ее из салона.

На пассажирку завели дело по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).