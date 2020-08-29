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Врач назвал главный способ продлить жизнь
Медик дал рекомендации по укреплению здоровья.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал главный способ продления жизни. Его слова опубликовало РИА Новости.

По словам медика, продлевают жизнь только физические нагрузки. На второе место он поставил ограничение калорий и медицину.

Медик рекомендовал отказаться от лифтов и чаще ходить пешком. Также он посоветовал не закупаться продуктами на неделю, чтобы пешком ходить в магазин. Мясников добавил, что благодаря этому возможно будет соблюдать правило дефицита калорий.

Кроме того, врач посоветовал отказаться от транспорта или проходить несколько остановок до нужного пункта пешком.