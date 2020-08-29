В Рязанской области вновь выросло число жертв коронавируса

В регионе зарегистрировали 27 случаев заражения.

В Рязанской области вновь выросло число жертв коронавируса. За сутки умер еще один больной, всего скончались 44. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил столичный оперштаб.

В регионе зарегистрировали 27 случаев заражения (с начала пандемии 7 105), выздоровели 32 человека (6 251).

На подтверждении находятся еще 30 положительных тестов.

В России за сутки выявили 4 941 случай заражения (985 346), вылечились 5 917 человек (804 383), умерли 111 (17 025).