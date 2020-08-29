В Рязани задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Мужчину отправили в следственный изолятор.
В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом в субботу, 29 августа,
Накануне 27-летнего горожанина полицейские остановили для проверки документов. Как оказалось, он является фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 228 УК («Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере»). Мужчина находится под подпиской о невыезде, при этом, он не являлся на заседания суда.
Рязанца отправили в следственный изолятор.
Отмечается, что ранее его уже судили за кражу, грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков и развратные действия сексуального характера.