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В Рязани с нарушениями установили детские аттракционы
При эксплуатации объектов допустили нарушения технических регламентов.

В Рязани проверили обеспечения безопасной эксплуатации надувных аттракционов на улице Октябрьской и площади Новаторов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

При эксплуатации объектов допустили нарушения технических регламентов. В парке «Дружбы» выявили отсутствие средств для измерения роста и веса детей, информационных табличек о дате проверки, информации об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу. Также там отсутствовали ограждение по периметру аттракциона, медицинская аптечка, правила по обслуживанию аттракциона на рабочем месте персонала и журнал о ежедневных допусках к эксплуатации.

В отношении граждан, использующих технику, возбуждены дела об административных нарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Их направили в территориальный отдел (инспекцию) по Рязанской области ЦМТУ Росстандарта, дела находятся на рассмотрении.