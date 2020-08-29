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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Нововведение должно упростить процедуру регистрации и сэкономить время водителей.

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь делать это можно в многофункциональных центрах (МФЦ), передает в субботу, 29 августа, РИА Новости.

Нововведение должно упростить процедуру регистрации и сэкономить время водителей.

Услуга доступна в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Там разместятся автоинспекторы, которые будут осматривать машины, оформлять регистрационные документы и присваивать номера.

Сотрудники МФЦ станут заниматься только приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков.