В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Нововведение должно упростить процедуру регистрации и сэкономить время водителей.

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Теперь делать это можно в многофункциональных центрах (МФЦ), передает в субботу, 29 августа, РИА Новости .

Нововведение должно упростить процедуру регистрации и сэкономить время водителей.

Услуга доступна в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Там разместятся автоинспекторы, которые будут осматривать машины, оформлять регистрационные документы и присваивать номера.

Сотрудники МФЦ станут заниматься только приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков.