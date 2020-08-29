В Кемеровской области пенсионер расстрелял соседа и его 14-летнего сына

Мужчина с ружьем пошел разбираться соседями, с которыми у него был давний конфликт.

В Кемеровской области пенсионер расстрелял соседа и его 14-летнего сына. Об этом сообщил портал Vse42.ru .

72-летний мужчина с ружьем пошел разбираться соседями, с которыми у него был давний конфликт. Сначала мужчина ударил жену соседа. Ее супруг выбежал из дома, в это время злоумышленник сделал несколько выстрелов из ружья в их сторону.

Соседи вызвали скорую. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте. Также пострадал 14-летний подросток, его увезли в больницу с огнестрельной раной плеча.

Стрелка задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, пункта «е», части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).