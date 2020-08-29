В Госдуме предложили временно запретить караоке
Свою инициативу депутат направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает
Парламентарий отметил, что в заведениях пока сохраняется повышенная опасность заражения COVID-19. Сухарев считает, что заведения временно должны переформатироваться в кафе.
Свою инициативу депутат направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.