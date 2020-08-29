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Рязанских взломщиков задержали во время жарки шашлыков
Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

Рязанских взломщиков задержали во время жарки шашлыков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Сараях двое мужчин ночью взломали супермаркет и вынесли оттуда более 15 бутылок алкоголя, в том числе дорогого, несколько десятков пачек сигарет и две упаковки мяса для шашлыка. При этом, один из злоумышленников порезался о разбитую витрину. По следам крови полицейские дошли до его дома.

49-летнего хозяина дома и его 22-летнего друга нашли на окраине поселка, где они собирались жарить похищенный шашлык. Как оказалось, накануне они устроили застолье и, когда закончилось спиртное, пошли в супермаркет. Увидев, что магазин закрыт, мужчины ограбили его. При этом, один из злоумышленников споткнулся о стеллаж с куриными яйцами и опрокинул его. Большое количество товара пришло в негодность.

На рязанцев завели дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.