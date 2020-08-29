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Рязанская прокуратура нашла сайты с информацией о продаже клыков моржа из Красной книги
Прокурор района направил в суд административные исковые заявления.

Прокуратура Рязанского района нашла на двух сайтах информацию о продаже клыков моржа, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

За продажу без разрешения объектов животного мира, которые занесены в Красную книгу, грозит уголовная и административная ответственность, отметили в сообщении.

Прокурор района направил в суд административные исковые заявления, которые находятся на рассмотрении.