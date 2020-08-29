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Рязанцев предупредили об «ювелирных» финансовых пирамидах
Мошенники обещают покупателям кешбэк за привлечение новых клиентов.

Рязанцев предупредили о финансовых пирамидах под видом ювелирных магазинов. Мошенники обещают покупателям кешбэк за привлечение новых клиентов, сообщила пресс-служба рязанского отделения ЦБ.

Клиентам обещают вернуть не только стоимость купленных украшений, но и прибыль до 208% годовых. Кешбэк якобы зависит от числа привлеченных покупателей.

Как пояснили в ЦБ, получить обещанный доход невозможно: организации не заключают с клиентами договор вклада или инвестиций с зафиксированными процентами. Кроме того, оспорить кешбэк в суде нельзя, так как условия промоакций продавцы могут изменять в одностороннем порядке.

«Подобные компании имеют признаки финансовой пирамиды: они зарегистрированы за рубежом, гарантируют сверхдоходность, обещают бонусы за привлечение новых участников, при этом их деятельность абсолютно непрозрачна», — предостерег управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.