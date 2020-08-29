Оперштаб обновил данные о случаях коронавируса в Рязанской области

С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек.

Оперштаб при рязанском правительсвте обновил данные о случаях коронавируса в области. По данным на субботу, 29 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек в