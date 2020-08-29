Оперштаб обновил данные о случаях коронавируса в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек.
Оперштаб при рязанском правительсвте обновил данные о случаях коронавируса в области. По данным на субботу, 29 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек в
- Рязани — 3676,
- Рязанском районе — 327,
- Ряжске — 202,
- Рыбном — 185,
- Касимове — 179,
- Сасове — 170,
- Скопине — 165,
- Новомичуринске — 149,
- Шиловском районе — 136,
- Клепиковском районе — 123,
- Рыбновском районе — 122,
- Скопинском районе — 122,
- Касимовском районе- 121,
- Михайловском районе — 115,
- Спасском районе — 104,
- Михайлове — 82,
- Шилове — 81,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 60,
- Александро-Невском районе — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Сасовском — 47,
- Шацком районе — 47,
- Сапожке — 45,
- Захаровском — 40,
- Пронске — 40,
- Старожилове — по 40,
- Шацке — 38,
- Ряжском районе — 37,
- Сараях и Спасске-Рязанском — по 37,
- Милославском районе — 36,
- Старожиловском районе — 36,
- Чучкове — 33,
- Чучковском районе — 30,
- Кораблинском — 29,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Ермишинском районе — 25,
- Захарове — 25,
- Ухолове — 21,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском — 11,
- Путятинском — 9,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 5,
- Пителине — 3.