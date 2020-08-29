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Оперштаб обновил данные о случаях коронавируса в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек.

Оперштаб при рязанском правительсвте обновил данные о случаях коронавируса в области. По данным на субботу, 29 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным COVID-19 зарегистрировали 7135 человек в

  • Рязани — 3676,
  • Рязанском районе — 327,
  • Ряжске — 202,
  • Рыбном — 185,
  • Касимове — 179,
  • Сасове — 170,
  • Скопине — 165,
  • Новомичуринске — 149,
  • Шиловском районе — 136,
  • Клепиковском районе — 123,
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