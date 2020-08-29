Названы три переломных момента в старении человека

Специалист рассказал о трех переломных моментах.

Геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев назвал три переломных момента в старении организма с биологической точки зрения. Интервью со специалистом опубликовала « Комсомольская правда ».

Первым переломным моментом врач назвал возраст 45 лет, когда завершается реализация репродуктивной функции.

Он рассказал, что в 60 лет замедляются деление клеток и регенерация тканей, что может затронуть жизненно важные функции. По словам врача, в это время формируется около трех хронических заболеваний.

В 75 лет приходит в негодность внеклеточный матрикс — внеклеточные структуры ткани, из-за чего человек теряет защитные барьеры. Число хронических заболеваний на этом этапе может вырасти до семи.

Врач добавил, что цифры зависят от питания, физической нагрузки, уровня стресса и экологии. Он отметил, что важно диагностировать и начинать лечить заболевания на ранней стадии.