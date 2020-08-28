Житель ряжского села едва не зарезал мать ножом

Возбуждено уголовное дело.

Житель ряжского села Турово едва не зарезал мать ножом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина проживает в одном доме с 26-летним сыном. Молодой человек не работает и злоупотребляет алкоголем. В очередной раз он пришел домой пьяным, мать стала ругать сына из-за его неподобающего поведения.

Нравоучения матери не понравились мужчине. Разозлившись, он пригрозил ей кухонным ножом, которым резал хлеб. Женщина испугалась и сообщила в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.