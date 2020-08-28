Замглавы Минкомсвязи России открыл центр управления регионом в Калуге

В задачи центра входят сбор и анализ информации.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой открыл центр управления регионом, сообщила пресс-служба ведомства.

В задачи центра входят сбор и анализ информации, и прогнозирование для более эффективного принятия решений в сферах регионального управления. А также постоянная оптимизация и совершенствование существующих бизнес-процессов и административных процедур.

Кроме того, для более эффективной работы центра управления регионом между Минкомсвязью России и Правительством Калужской области подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает использование платформы обратной связи как подсистемы Единого портала государственных и муниципальных услуг для подачи обращений со стороны граждан в органы власти и их последующей обработки.