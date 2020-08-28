Замглавы мэрии поручил к 15 сентября подготовиться к отопительному сезону

Бурмистров подчеркнул, что нужно «наращивать темпы» подготовки к отопительному сезону.

В пятницу, 28 августа, в форме видеоконференции прошло заседание штаба по отопительному сезону. Об этом сообщил сайт мэрии.

На встрече заместитель главы горадминистрации Владимир Бурмистров подчеркнул, что нужно «наращивать темпы» подготовки к отопительному сезону.

«К 15 сентября город должен быть готов к осенне-зимнему сезону полностью», — сказал Бурмистров.

Он отметил, что к управляющим компаниям, которые не поучаствовали в подготовке к сезону «примут меры воздействия».