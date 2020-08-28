Волонтеры рассказали историю спасения 81-летней пенсионерки в Рязани

Активисты распространили ориентировки, прозвонили больницы и начали патрулировать улицы и места скопления людей.

Волонтеры рассказали историю спасения 81-летней Тамары Мастаковой в Рязани, сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань».

Добровольцам поступила заявка о потерявшейся дезориентированной пенсионерке. Активисты распространили ориентировки, прозвонили больницы и начали патрулировать улицы и места скопления людей.

Позже поступил звонок. Мужчина рассказал, что переводил похожую бабушку через дорогу в районе пивзавода.

«Выезжает экипаж на отработку свидетельства. И во время опроса хозяина палатки с шаурмой выясняется, что там тоже видели похожую бабушку. Чтобы удостовериться наверняка, сердобольный мужчина отправляет записи с камер видеонаблюдения инфоргу поиска. Родственники подтверждают, что да, действительно, это она, Тамара Александровна. Но, незадача, с того времени как бабушка проходила мимо палатки, прошло около четырех часов. Было ясно, что потерявшая продолжает перемещаться», — говорится в сообщении.

Далее пенсионерку видела рядом с остановкой, но поиски вновь не дали результата.

Спустя время рязанку нашли живой на вокзале. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь.