Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 28
18°
Сб, 29
16°
Вс, 30
22°
ЦБ USD 74.64 -0.6 29/08
ЦБ EUR 88.74 -0.26 29/08
Нал. USD 73.81 / 75.25 14:00
Нал. EUR 88.20 / 89.00 17:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Шанс для самозанятых. Кто из рязанцев сможет легко перейти на новый на...
С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области нача...
Вчера 17:42
1 931
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
Вчера 11:54
2 632
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
Вчера 10:37
2 361
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
26 августа 16:35
6 837
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Волонтеры рассказали историю спасения 81-летней пенсионерки в Рязани
Активисты распространили ориентировки, прозвонили больницы и начали патрулировать улицы и места скопления людей.

Волонтеры рассказали историю спасения 81-летней Тамары Мастаковой в Рязани, сообщили в группе «Лиза Алерт Рязань».

Добровольцам поступила заявка о потерявшейся дезориентированной пенсионерке. Активисты распространили ориентировки, прозвонили больницы и начали патрулировать улицы и места скопления людей.

Позже поступил звонок. Мужчина рассказал, что переводил похожую бабушку через дорогу в районе пивзавода.

«Выезжает экипаж на отработку свидетельства. И во время опроса хозяина палатки с шаурмой выясняется, что там тоже видели похожую бабушку. Чтобы удостовериться наверняка, сердобольный мужчина отправляет записи с камер видеонаблюдения инфоргу поиска. Родственники подтверждают, что да, действительно, это она, Тамара Александровна. Но, незадача, с того времени как бабушка проходила мимо палатки, прошло около четырех часов. Было ясно, что потерявшая продолжает перемещаться», — говорится в сообщении.

Далее пенсионерку видела рядом с остановкой, но поиски вновь не дали результата.

Спустя время рязанку нашли живой на вокзале. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных за помощь.