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В Скопине поймали пьяного водителя на угнанной машине
Мужчина взял машину у собутыльника.

На улице Скопина остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в городе полицейские заметили иномарку, которая неуверенно ехала по дороге. Оперативники остановили машину и выяснили, что водитель был пьян, а его Renault в угоне. Мужчину задержали.

Полиция узнала, что 22-летний скопинец вечером пил спиртное с 61-летним владельцем машины. Когда алкоголь закончился, младший из них предложил съездить за напитками, но хозяин автомобиля отказался. Он объяснил, что не сядет за руль в пьяном состоянии. После застолья пенсионер проводил 22-летнего гостя и уснул. Последний заметил, что дверь в дом осталась открытой, подождал, вернулся и забрал ключи от машины. Он выехал на ней на дорогу, где его остановили автоинспекторы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.