В Шиловском районе нашли ритуальные захоронения мальчика и девочки

В Шиловском районе нашли захоронения мальчика и девочки
Археологические исследования возобновились в этом году в Шиловском районе. Раскопки проводит Московский государственный исторический музей.
По словам археолога Натальи Биркиной, которая руководит работами, в конце августа у села Константиново началось исследование могильника
«Мы будем тщательно изучать находки, так, как по всему видно, что здесь присутствуют обрядово-ритуальные практики», — отметила Биркина.
Она добавила, что в еще одном погребении нашли нетронутое оружие — топор кельт и наконечник копья. В экспедиции работают 15 археологов из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Курска, Калуги и Коломны. Специалисты надеются, что найдут еще одну находку на территории Шиловского района.