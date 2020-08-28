В Шиловском районе нашли ритуальные захоронения мальчика и девочки

Возраст находок составляет 1300 и 1600 лет.

В Шиловском районе нашли захоронения мальчика и девочки IV—VII вв. нашей эры. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Археологические исследования возобновились в этом году в Шиловском районе. Раскопки проводит Московский государственный исторический музей.

По словам археолога Натальи Биркиной, которая руководит работами, в конце августа у села Константиново началось исследование могильника II—VII вв. нашей эры. Археологи нашли два погребения: в одном были останки кремированного мальчика, геральдический пояс и маленький боевой меч, в другом ингумация (трупоположение) маленькой девочки со всем комплексом головного и шейного украшений. Среди них гривна, стеклянный и свинцовый бисер, застежка-сюльгама. Возраст находок составляет 1300 и 1600 лет. Специалисты предположили, что девочку похоронили в туесе.

«Мы будем тщательно изучать находки, так, как по всему видно, что здесь присутствуют обрядово-ритуальные практики», — отметила Биркина.

Она добавила, что в еще одном погребении нашли нетронутое оружие — топор кельт и наконечник копья. В экспедиции работают 15 археологов из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Курска, Калуги и Коломны. Специалисты надеются, что найдут еще одну находку на территории Шиловского района.