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В Рязанской области осудили 19-летнего молодого человека, совершившего убийство из-за девушки
Юноша избил знакомого, тот получил тяжелые травмы.

В Рязанской области осудили 19-летнего молодого человека, который убил знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вечером 3 августа 2019 года молодой человек был в помещении Елатомского городского дома культуры. Он увидел там знакомого, который был пьян и предложил ему выйти на улицу, чтобы поговорить о грубом поведении в отношении его девушки.

Осужденный ударил потерпевшего рукой по голове. Последний потерял равновесие и пригнулся к земле. Злоумышленник начал бить его ногой по голове. Потерпевший упал на тротуар, ударившись лицом.

Пострадавший получил травму, от которой скончался на месте происшествия.

25 июня 2020 года 19-летнего жителя Касимовского района осудили и назначили семь лет колонии строгого режима.

20 августа 2020 года суд оставил приговор без изменения.