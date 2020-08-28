Губернатор изменил распоряжение об ограничениях из-за коронавируса

Официальный документ опубликовали в пятницу, 28 августа.

В распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова №70-рг о режиме повышенной готовности внесли изменения. Официальный документ опубликовали в пятницу, 28 августа.

Массовые мероприятия в регионе по-прежнему проводить нельзя.

Запрет не распространяется на кинотеатры, цирк, театры с заполнением залов не более 50%. Заполнение залов физкультурно-спортивных учреждений не может превышать 10%.

При этом должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора: социальная дистанция, масочный режим, наличие средств дезинфекции в помещениях.