В полиции рассказали об аварии с экипажем ДПС в центре Рязани

В результате автомобили получили механические повреждения.

В полиции рассказали об аварии с экипажем ДПС в центре Рязани.

В пятницу, 28 августа, на пересечении улиц Есенина и Грибоедова столкнулись машина ГИБДД Skoda Octavia и Daewoo Nexia

Полицейские, включив проблесковые маячки и специальный сигнал, двигались по служебной необходимости для пресечения нарушения ПДД по улице Грибоедова, где произошло ДТП.

В результате автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.

Ранее с места опубликовали видео.