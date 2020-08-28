В полиции рассказали об аварии с экипажем ДПС в центре Рязани
В результате автомобили получили механические повреждения.
В полиции рассказали об аварии с экипажем ДПС в центре Рязани.
В пятницу, 28 августа, на пересечении улиц Есенина и Грибоедова столкнулись машина ГИБДД Skoda Octavia и Daewoo Nexia
Полицейские, включив проблесковые маячки и специальный сигнал, двигались по служебной необходимости для пресечения нарушения ПДД по улице Грибоедова, где произошло ДТП.
В результате автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.
Ранее с места опубликовали видео.