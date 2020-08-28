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В почтовых отделениях Рязанской области началась акция «Снова в школу»
Посетители могут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и другие предметы.

До 30 сентября в отделениях Почты России Рязани и Рязанской области проводится акция «Снова в школу». В ее рамках посетители могут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и другие предметы, необходимые ученикам. Об этом сообщила пресс-служба.

В это время Почта России специально для школьников и их родителей расширяет ассортимент канцтоваров. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

«Благодаря присутствию отделений почтовой связи в самых отдаленных уголках Рязанской области, где зачастую отсутствуют специализированные канцелярские магазины, Почта России помогает обеспечить школьников всеми необходимыми товарами для комфортной учебы», — отметил директор рязанского УФПС Олег Прошкин.

В отделениях почтовой связи, имеющих выделенные зоны розничной торговли, дополнительно установили специальные стенды для продажи школьных товаров, где родители и дети могут сами выбрать все, что нужно к началу учебного года.

Акция «Снова в школу» проводится уже в пятый раз.