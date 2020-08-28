В Петербурге задержали 20-летнюю карманницу из Рязани

На нее завели уголовные дела.

Во вторник, 25 августа, в Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю уроженку Рязанской области, которая похитила телефон у девушки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

Выяснилось, что рязанка украла телефоны еще несколько раз на Невском проспекте. Один случай произошел в магазине косметики, другой — на улице. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленница находится под стражей.