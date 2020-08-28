В ЦПКиО открыли десятикилометровый физкультурный маршрут

В будущем маршрут усовершенствуют.

В пятницу, 28 августа, в парке ЦПКиО открыли физкультурный маршрут «Кремлевский».

Губернатор Николай Любимов отметил, что «Кремлевский» станет отправной точкой для создания сети таких маршрутов в районах.

«Этот проект нужен для здорового образа жизни и не требует серьезных финансовых вложений. Люди смогут заниматься трекингом, северной или скандинавской ходьбой, бегом, паркуром и другими видами спорта. Задача — максимально вовлечь граждан в систематическое занятия спортом. Для этого мы стараемся создавать в регионе все необходимые условия», — рассказал Любимов.

Губернатор пояснил, что в будущем маршрут усовершенствуют — сделают сквозной проход по Лыбедскому бульвару под мостом на улице Ленина.

Глава администрации Елена Сорокина добавила, что на Лыбедском бульваре продолжится благоустройство.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил, что в этом году планируют организовать еще два маршрута. По его словам, один из них, скорее всего, появится в Лесопарке.

Маршрут «Кремлевский» начинается от входа в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской и продолжается до Рязанского кремля. На протяжении всего маршрута установлены таблички с информацией о достопримечательностях и интересных фактах для тех, кто занимается ходьбой.