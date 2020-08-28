Шиловский мусорный полигон работал с нарушениями — Росприроднадзор
Предприятие не проследило за правильным размещением отходов на свалке.
Росприроднадзор проверил шиловский мусорный полигон, сообщила ГТРК «
При проверке выяснилось, что предприятие, которое арендует территорию полигона, не проследило за правильным размещением отходов на свалке, в том числе, не оградив площадку должным образом.
В результате мусор начал загрязнять окружающую территорию. Теперь организации грозит административная ответственность.