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Шиловский мусорный полигон работал с нарушениями — Росприроднадзор
Предприятие не проследило за правильным размещением отходов на свалке.

Росприроднадзор проверил шиловский мусорный полигон, сообщила ГТРК «Ока».

При проверке выяснилось, что предприятие, которое арендует территорию полигона, не проследило за правильным размещением отходов на свалке, в том числе, не оградив площадку должным образом.

В результате мусор начал загрязнять окружающую территорию. Теперь организации грозит административная ответственность.