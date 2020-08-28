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Рязанской мошеннице, обманувшей более трехсот матерей, вынесли приговор
Мошенница украла у женщин более 15 миллионов рублей.

Рязанская мошенница, которая обманула более трехсот матерей, получила условный срок. Приговор ей вынесли в пятницу, 28 августа.

Суд признал рязанку виновной и назначил три года условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также обвиняемая должна будет выплатить потерпевшим 5 миллионов рублей. Иски, которые заявили 294 потерпевших, удовлетворены в полном объеме.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в преступлении в зале суда. С октября 2015 года по декабрь 2016 года рязанка продавала через соцсети детскую одежду, обувь и коляски. Покупатели делали предоплату, однако товар не получали. В итоге обвиняемая получила более 15 миллионов рублей, причинив крупный ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.

Ранее подсудимая была фигурантом еще одного уголовного дела. В 2011 году она родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. Позже она отдала труп соседям, сказав, что это мясо животного. Тогда дело завершилось примирением сторон.