Рязанский предприниматель обманул налоговую на 2,7 миллиона

На него завели уголовное дело.

Рязанец обманул налоговую на 2,7 миллиона, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, который занимался сдачей в аренду недвижимости, внес в налоговые декларации ложные сведения о доходе за 2019 год.

Всего он не заплатил 2,7 миллиона налогов. Во время расследования подозреваемый оплатил сумму, а также начисленные за указанный период пени. Уголовное дело в отношении него прекратили.