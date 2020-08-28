Рязанские полицейские начали ловить нарушителей при помощи квадрокоптера

Водителю показывали видео и выписывали протокол.

Рязанские полицейские провели рейд, в котором ловили нарушителей при помощи квадрокоптера, сообщил сайт УМВД по региону.

В небо выпустили дрон с камерой, а в оборудованной машине за съемкой следил инспектор ГИБДД. В случае нарушения фиксировались номера автомобиля, который далее останавливали сотрудники.

Водителю показывали видео и выписывали протокол.

«Самым распространенным нарушением, которое фиксируют с помощью квадрокоптера, является выезд на полосу встречного движения. Также беспилотник может выявлять выезды на обочину, нарушения рядности, несоблюдение других требований дорожной разметки, нарушения на перекрестках и непропуск пешеходов. Беспилотник также может работать в сложных местах, где водители совершают опасные обгоны», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД считают, что использование дрона позволит снизить число тяжелых ДТП и «успокоить» потоки машин в проблемных местах.