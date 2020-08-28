Рязанская санавиация совершила 20 вылетов

Санавиация эвакуировала из отдаленных районов области 22 пациента.

С 27 июля по 26 августа вертолет санавиации совершил по Рязанской области 20 вылетов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего с 27 июля санавиация эвакуировала из отдаленных районов области 22 пациента. В один из вылетов вертолет доставил сразу трех пациентов.

Санавиация побывала почти по всех отдаленных районах: Касимове, Шилове, Сасове, Шацке, Сараях, Скопине, Кораблине, Ряжске.

Напомним, 26 августа вертолет доставил в Рязань подростка из Сасова из патологией мозга.